Messina, lunghe code sotto il sole per il Gran Camposanto: Gioveni sbotta, “implementare servizio di trasporto”

“Implementare il servizio di trasporto interno al Gran Camposanto con una seconda navetta, soprattutto nei giorni festivi!”. È questa la richiesta del consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che formula all’Amministrazione a seguito delle legittime lamentele di molti visitatori. “Soprattutto nei week end e nei festivi, come accaduto ieri (la foto è emblematica) – spiega Gioveni – decine di parenti dei defunti si sono ritrovati ad aspettare sotto il sole cocente anche fino a mezz’ora in quanto l’unico mezzo disponibile di 8 posti non riesce a smaltire delle file che raggiungono anche una media di 20 persone”.

“È ovvio che gli ultimi arrivati in fila – prosegue il consigliere – si ritrovano costretti ad aspettare fino al terzo giro del pulmino, e certamente queste alte temperature rendono l’attesa ancora più snervante e faticosa. Peraltro – insiste l’esponente di FdI – molti visitatori, anche volendo avventurarsi nel farsela a piedi, ci rinunciano subito visto che le tombe dei loro cari si trovano per lo più in zone parecchio distanti e in altura (zona Crematorio, monumento La Farina, nuova Piramide ecc.). Ecco perché ritengo che l’assessore ai cimiteri Minutoli – conclude Gioveni – debba disporre, specie nei giorni festivi o in quelli che richiamano più visitatori, il potenziamento del servizio navetta al cimitero monumentale con un secondo mezzo”.

