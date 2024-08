Messina, Loredana Bertè incanta i fan a Capo Peloro | FOTO

StrettoWeb

Che spettacolo a Capo Peloro a Messina per il concerto di Loredana Bertè, unica tappa siciliana del “Ribelle Summer Tour 2024”. L’Indigeno Fest 2024 si apre con l’icona “ribelle” più rappresentativa della musica leggera italiana. Il concerto della Bertè è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua carriera.

Una hit dopo l’altra, da Non sono una signora a Dedicato, da Non ti dico no a Pazza, per un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità.

