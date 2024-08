Messina, lanciato a villa Dante il progetto “Estate Addosso”

StrettoWeb

Ieri, martedì 6 agosto 2024, nella cornice di villa Dante, si è tenuto l’evento di avvio del progetto “Estate Addosso” edizione 2024. Un’occasione di festa e condivisione per gli oltre 1.000 beneficiari del progetto, che hanno già concluso tutte le fasi propedeutiche dal colloquio, al bilancio delle competenze, formazione e visite mediche per essere inseriti a breve nelle aziende ospitanti. “Estate Addosso”, giunto alla sua quarta edizione, continua a dimostrarsi un’opportunità concreta per i giovani della città. Lo scorso anno, oltre 50 partecipanti hanno stabilito rapporti lavorativi duraturi con 23 enti ospitanti, testimoniando il successo e l’impatto positivo dell’iniziativa.

Il sindaco Federico Basile soddisfatto per risultati sin qui raggiunti, “Sono felice che questo progetto – ha detto Basile – si sia consolidato sul territorio, arrivando alla sua quarta edizione. L’Estate Addosso rappresenta un’importante occasione di crescita per i nostri giovani e di sviluppo per la comunità”. Anche la presidente della Messina Social City Valeria Asquini si è dichiarata entusiasta, “Siamo orgogliosi di constatare il buon inserimento di Estate Addosso in un processo educativo più ampio cui la nostra Azienda speciale lavora con impegno. Questo progetto è una testimonianza del nostro lavoro per il futuro dei giovani e per lo sviluppo del nostro territorio”.

Nato come iniziativa pilota durante l’amministrazione del sindaco De Luca, “l’Estate Addosso” è diventato nel tempo un progetto strutturato, mirato a rispondere alle esigenze del territorio e a promuovere lo sviluppo economico e sociale. L’obiettivo principale è offrire borse di inclusione sociale ai giovani tra i 16 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati da almeno un anno. I beneficiari selezionati riceveranno un’indennità mensile e saranno impiegati per 25 ore settimanali per un periodo complessivo di due mesi presso enti pubblici e aziende private. Quest’anno, il progetto ha ricevuto un numero elevato di adesioni, con 1.953 domande pervenute e 1.808 candidati idonei, di cui 1.090 ammessi. Questo dato riflette il forte interesse e la necessità di iniziative di questo tipo nel contesto locale.

Per questa quarta edizione, “ci auguriamo che l’esperienza rappresenti per tutti i partecipanti un momento di crescita personale e professionale, un’opportunità per scoprire nuove potenzialità e costruire un futuro radioso”. L’augurio congiunto dell’amministrazione comunale e della Messina Social City.

