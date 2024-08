Messina, domani il concerto “Salmi per la Madonna della Lettera”

StrettoWeb

Patrocinato dal comune di Messina, domani, sabato 31 agosto, alle ore 21, si terrà presso la Concattedrale del SS. Salvatore, in via S. G. Bosco a Messina, il concerto “Salmi per la Madonna della Lettera”, organizzato dall’associazione Aps Ludus Orionis, nell’ambito della musica sacra in Sicilia nel secoli XVI e XVII – III stage di prassi interpretativa.

Si tratta di salmi a 5 voci e 4 ripieni, due violini e basso continuo; musiche di Francesco Maria Stiava (1640-1702), Marco Alderuccio e Christian Bianca violini, Lamberto Nigro violone, Giannalisa Arena cembalo e Giovanni Lombardo organo; direzione di Paolo Da Col. L’ingresso sarà libero.

