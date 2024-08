Messina, domani Gaspare Balsamo sarà protagonista al Cortile Teatro Festival

StrettoWeb

Dopo quello di Michele Sinisi, ecco un altro importante ritorno al Cortile Teatro Festival di Messina. Domani 9 agosto, alle ore 18,30, il protagonista sarà Gaspare Balsamo, uno dei più importanti cuntisti siciliani, con il suo nuovo spettacolo “Pèriplo”, accompagnato dalle musiche originali di Giovanni Arena, anche lui in scena con il suo contrabbasso. Il palcoscenico di questa XIII edizione della rassegna per l’occasione si sposta nella Tenuta Rasocolmo, sull’omonimo promontorio, il più a nord della Sicilia (strada statale 113 km 23,200 Contrada Piano Torre, Vico degli Ulivi), dove il cunto accompagnerà la visione di uno splendido tramonto.

“Pèriplo”, prodotto dall’Associazione Musicale Etnea, ha come sottotitolo “Buttitta Chisciotte Colapesce” ed è la narrazione in forma di cunto, canto e musica di un viaggio Mediterraneo, costa costa, come erano gli itinerari degli antichi peripli. Tra le sponde della comicità donchisciottesca e quelle della poesia di Buttitta si evoca l’antica leggenda del famoso Colapesce. Proprio Cervantes, l’autore del “Chisciotte”, – che era stato a Messina – cita nella sua monumentale opera il famoso nuotatore, chiamandolo Pescecola, e Buttitta negli ultimi anni della sua vita scriverà il suo testo teatrale “Colapesce”, ripubblicato di recente dalla edizioni Mesogea.

Gaspare Balsamo dice che “Colapesce in questo spettacolo non parla mai, solo alla fine canta perché Colapesce è solo un mito, uno troppo perfetto. Non è un personaggio, non è un carattere ma è solo la proiezione di un sacrificio perfetto. La voce nello spettacolo è spesso quella di Don Chisciotte e di Sancho il fedele scudiero di cui non potremmo fare mai a meno. L’unico che può redarguirli, aprirgli gli occhi, addirittura può prenderli in giro e loro non se ne accorgono e mai si lamenterebbero forse”.

Il compositore Giovanni Arena, che ha una vasta esperienza nella realizzazione di musiche per la scena, spiega come «la navigazione nel “territorio” di scrittura di Gaspare Balsamo, la sua espressività nel raccontare e caratterizzare le storie e i personaggi di questo Periplo, sono state alla base dell’ideazione delle musiche. Così come nel testo e nella narrazione si intrecciano vicende ed epoche distanti e diverse tra loro, anche la musica è articolata in momenti differenti (dall’etnico alle sonorità più “acide”). Talvolta asseconda la narrazione, altre volte sottolinea la gestualità, altre ancora contrasta o ignora del tutto ciò che accade in scena”.

Il Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura (che ne è il direttore artistico), Giuseppe Giamboi e Stefano Barbagallo. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival insieme con il Comune di Messina e con la collaborazione del ristorante ‘A Cucchiara e con il sostegno di Latitudini, rete di drammaturgia siciliana, e del Gruppo Caronte-Tourist. Grafica di Riccardo Bonaventura. Informazioni e prenotazioni al numero whatsapp 3487967879.

