Messina, grana costruzioni a Bisconte: “speriamo non ci siano ripercussioni”

“Un fulmine a ciel sereno sembra battersi sul risanamento a Messina ed in particolare sulle nuove costruzioni a Bisconte da realizzare attraverso i fondi PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’ Abitare).

Apprendo infatti che il Genio Civile avrebbe chiesto un integrazione al progetto presentato. Eppure l’Amministrazione Comunale aveva nei giorni scorsi previsto un inizio dei lavori addirittura in autunno.

Si tratta di un fatto di una rilevanza importantissima, Bisconte aspetta da anni il risanamento di tante aree. Una battuta d’arresto che speriamo non abbia delle ripercussioni sull’opera di risanamento che interessa Bisconte.

Nei prossimi giorni, come stabilito in Consiglio, chiederò la convocazione di un incontro alla presenza dell’Assessore al Risanamento, del Sub Commissario al Risanamento, del Presidente di ARISME’ ed ovviamente del Consiglio della Terza Municipalità per fare il punto su tutte le opere in itinere in materia di risanamento che interessano il territorio della Terza Municipalità”. Così in una nota il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

