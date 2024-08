Messina: caos traffico in città, riunione in Prefettura | DETTAGLI

StrettoWeb

In previsione dell’intensificazione dei flussi veicolari correlati agli spostamenti estivi, si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Messina, una riunione del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), convocato per attivare le misure idonee a garantire la fluidità del traffico veicolare sull’intero assetto viario provinciale. Nel richiamare l’attenzione sul “Piano esodo estivo 2024” di Viabilità Italia, si è proceduto all’analisi delle criticità e delle possibili misure da mettere in atto nei giorni di intenso traffico da bollino nero.

Erano presenti il Vice Sindaco del Comune di Messina, il Comandante della Capitaneria di Porto, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Polfer, della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale di Messina, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. della C.R.I., di A.N.A.S., del C.A.S., della Comet e delle Società di navigazione Caronte& Tourist, Blufereries, Meridiano Lines e della Centrale Operativa 118.

La riunione

La percorribilità delle arterie autostradali della provincia è stata oggetto di specifica valutazione e, al riguardo, il CAS ha assicurato che sta procedendo alla sospensione di tutti i cantieri amovibili attualmente in essere e, per quanto attiene i quattro cantieri inamovibili che interessano l’ambito provinciale, è stato richiesto che vengano attivate squadre del CAS per un monitoraggio continuo. Nel contempo, è stata evidenziata l’esigenza che vengano attivati i presidi antincendio per garantire una cornice di sicurezza.

Il CAS ha, peraltro, confermato il rispetto del cronoprogramma che interessa l’assetto viario del viadotto Ritiro e la tangenziale, i cui lavori dovrebbero terminare il 9 agosto prossimo. Coinvolta nel piano di controllo della viabilità anche ANAS, che ha assicurato l’eliminazione dei cantieri amovibili e il monitoraggio delle arterie di propria competenza. Identica attenzione è stata garantita dalla Polizia Metropolitana per le strade provinciali.

Decisioni

Nel corso dell’incontro si è inoltre concordato quanto segue:

– una intensificazione dei servizi a cura della Polizia Stradale finalizzata a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose. A tale riguardo si rinnova l’invito agli utenti della strada a improntare le condotte di guida al principio di auto responsabilità a tutela dell’incolumità personale e collettiva, soprattutto al rispetto dei limiti di velocità e al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari;

– CAS e ANAS dovranno assicurare una tempestiva informazione all’utenza circa ogni criticità rilevata sulle proprie arterie, mediante idonea e apposita segnaletica ed anche attraverso comunicazioni tramite canali media e social;

– la Polstrada e le polizie locali, cui sarà diramata apposita circolare affinché intensifichino i propri servizi sulla viabilità locale, presteranno particolare attenzione nelle fasce orarie di più elevata affluenza presso le località turistiche e i centri commerciali (ad esempio a Taormina, Giardini Naxos, Milazzo/San Filippo del Mela).

Per favorire una maggiore fluidità del traffico le compagnie di navigazione, come negli anni passati, hanno incrementato il numero delle corse dei traghetti sia su Tremestieri che sugli altri approdi cittadini.

Il lavoro del comune di Messina

Il Comune di Messina ha già approntato idonea segnaletica per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo) sia per incanalare il flusso veicolare per il rientro nel Continente (controesodo). Nel caso di congestione del traffico e di lunghe soste degli automobilisti è stato previsto il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e della Croce Rossa Italiana per fornire supporto e generi di conforto ai viaggiatori.

Per opportuna informazione si rappresenta che sul sito della Prefettura è pubblicato il Piano di emergenza viabilità per la Provincia di Messina nel quale sono riportati i diversi scenari possibili e le attività da mettere in campo per la gestione delle eventuali criticità.

