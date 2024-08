Messina, l’assessore Caminiti precisa: “non esiste alcun caos acqua in città”

StrettoWeb

“In risposta alle recenti dichiarazioni sulla capacità del Comune di Messina di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate nelle scuole, in particolare nelle scuole dell’infanzia – dichiara in una nota l’assessore Francesco Caminiti – desidero fare chiarezza e mettere in luce le azioni concrete che l’Amministrazione ha già intrapreso per affrontare la riduzione idrica nella nostra città. Innanzitutto, è importante ribadire che non esiste alcun ‘caos acqua’ a Messina. Siamo pienamente consapevoli delle sfide poste dalla riduzione idrica, ma è essenziale evitare speculazioni che possano generare paure infondate tra i cittadini”.

“A differenza di molte altre realtà regionali, la nostra amministrazione ha reagito prontamente, adottando misure precise per mitigare l’impatto della situazione. Monitoriamo costantemente la situazione idrica e siamo pronti a intervenire rapidamente in caso di eventuali criticità. Vorrei anche ricordare che questa Amministrazione aveva già effettuato un censimento degli istituti scolastici riguardo alla presenza di serbatoi prima di avviare i lavori per la mitigazione della vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo. Stiamo attualmente aggiornando questi dati per assicurarci che ogni scuola sia dotata delle infrastrutture necessarie per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Inoltre, da qui al 10 settembre, con l’incremento di portata idrica derivante dai nuovi pozzi e dagli interventi sulle perdite, ci aspettiamo un ulteriore miglioramento della situazione, che già sta mostrando segnali positivi”, conclude la nota dell’assessore Caminiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.