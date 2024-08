Messina, arriva a Torregrotta lo StraFood di Etnazar

StrettoWeb

Grande attesa a Torregrotta (Messina) per la nuova tappa di Etnazar Street Food Fest che sarà in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. L’evento, che si svolgerà a Scala Torregrotta – Largo Peppino Impastato, è organizzato da Blue Sea in Sicily di Giuseppe D’Angelo e la direzione artistica di Teresa Impollonia, con il supporto di Etnazar di Daniele De Vincenzo e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Caselli e rientra all’interno degli appuntamenti del cartellone “Torregrotta Summer Fest”.

Lo StraFood di Etnazar, che ogni giorno avrà inizio alle 19.00, è organizzato da Daniele De Vincenzo e proporrà degustazioni di cibo da strada con prodotti di eccellenza del territorio: pizza fritta, Pata twister, pane cunzato, cuoppo di pesce, cannolo siciliano, panino con mortadella di suino nero dei Nebrodi, Tuxedo Burger Santana. Per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la Birra artigianale Sikania.

Questa intensa tre giorni prevede anche un ricco un programma di eventi musicali: dai concerti delle band Mokanta (venerdì 9 alle 19.00), Vulcanica (sabato 10 alle 19.00) e i Black out (domenica 11 alle 20.00), del giovanissimo Italo Bartolomeo da The Voice e del cantante Astrariux (entrambi venerdì 9 dalle 20.00), ai dj set organizzati da Radio Zenith, con la partecipazione della speaker Teresa Impollonia.

Spazio anche all’intrattenimento per bambini con numerose attività e gonfiabili a cura di Priscilla animazione e al cabaret con l’esibizione di Loredana Scalia nella serata di sabato 10 agosto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.