Messina, Alassane Badboy & The Conquerors si aggiudicano il concorso “Vedere la Musica”

StrettoWeb

Alassane Badboy & The Conquerors si sono aggiudicati la seconda edizione di “Vedere la Musica”, il contest nazionale di videoclip che si svolge all’interno dell’Horcynus Festival di Capo Peloro. La giuria, presieduta dal critico musicale e presentatore Carlo Massarini e composta dal regista Cristian Bisceglia, da Carmelo Guglielmino, discografico e fondatore della CDF Records e da Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne, ha scelto di premiare il video “SAGG” della band che risiede a Genova, il cui leader è senegalese ed i componenti provengono dall’Italia, dall’Argentina e da Cuba.

La serata è stata presentata da Carlo Massarini e Giacomo Farina, direttore artistico insieme a Luigi Polimeni della sezione “Musica Nomade” dell’HF e tra i componenti della direzione artistica del concorso. Grande la partecipazione di pubblico, che ha anche potuto esprimere le proprie preferenze sulla cinquina dei finalisti: il video “Come faceva il mio papà” della cantante Nòe è stato quello che ha ottenuto più voti.

Assegnata anche una menzione speciale per il duo Traindeville, formato da Ludovica Valori e Paolo Camerini per il video di “Gorizia, un celebre testo della tradizione anarchica e antimilitarista, cantato insieme a Max Manfredi. E’ stato anche proiettato un omaggio di Simonetta Pisano all’indimenticato musicista Pippo Mafali.L’evento si è chiuso con un applaudito concerto di Alassane Badboy & The Conquerors.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.