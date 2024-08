Messina aderisce alla Giornata Internazionale dei Giovani

StrettoWeb

La città di Messina, anche quest’anno, aderisce alla Giornata Internazionale dei Giovani, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si celebra in tutto il mondo il 12 agosto. L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, attraverso le Giornate Internazionali – come avvenuto già per la Settimana Europea della Gioventù – mira a dare il proprio supporto per valorizzare il potenziale delle giovani generazioni e promuovere la loro partecipazione attiva alla vita della comunità, in ogni suo aspetto.

Il tema di quest’anno, “Dai clic al progresso: percorsi digitali per i giovani verso uno sviluppo sostenibile”, sottolinea sulla base di quanto riportato nella nota concettuale 2024, quanto sia essenziale il ruolo dei giovani in questo processo trasformativo delle tecnologie per affrontare le molteplici sfide globali. L’argomento, infatti, mette in luce l’importanza della trasformazione digitale nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), sottolineando quanto sia fondamentale il peso dei giovani per il progresso degli SDGs, in quanto considerati “nativi digitali”, grazie a tecnologie come dispositivi mobili, piattaforme digitali e intelligenza artificiale, sono in prima linea nell’adozione e nell’innovazione tecnologica, contribuendo in modo significativo a superare le sfide globali.

L’assessora al ramo Liana Cannata, insieme alla Consulta Giovanile del Comune di Messina, ha promosso per la Giornata del 12 agosto una serie di iniziative in linea con il progetto “Messina 2030”, con l’obiettivo di rendere i giovani sempre più protagonisti nella vita della città.

“Siamo operativi quotidianamente – afferma l’Assessore – con una strategia amministrativa frutto della co-progettazione e co-programmazione di azioni concrete con le associazioni giovanili del territorio riunite anche all’interno della Consulta Giovanile, al fine di creare sempre più opportunità per i nostri giovani e renderli parte attiva nella gestione e cura del bene comune e nell’interesse della collettività”.

In questo contesto, i componenti della Consulta Giovanile realizzeranno dei videomessaggi per coinvolgere l’intera cittadinanza, in particolare i loro coetanei, sull’importanza della sostenibilità a partire dall’ente comune. I videomessaggi, saranno pubblicati su “YoungMe – Il portale web per i giovani”, in una nuova apposita sezione “Messina 2030”, dove sarà possibile anche iscriversi alla nuova call di selezione per i giovani under 35 che desiderano diventare ambasciatori di “Messina 2030”.

La candidatura avverrà tramite la compilazione di un modulo scaricabile al seguente link: https://youngme.comune.messina.it/messina-2030/, nel quale sarà necessario specificare l’SDG di proprio interesse ovvero gli obiettivi dell’Agenda ONU per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti.

