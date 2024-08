Mesoraca (Crotone), tutti pazzi di Max Gazzé: oltre 10 mila a cantare e ballare, anche i frati del convento

StrettoWeb

Oltre diecimila persone hanno gremito ieri sera l’area spettacoli realizzata a Mesoraca, in provincia di Crotone, per ospitare l’eccezionale concerto “Musicae Loci” di Max Gazzè con la Calabria Orchestra, una super band di musicisti calabresi provenienti da vari gruppi ed esperienze di musica popolare. Un ennesimo clamoroso successo per la sezione estiva di “Fatti di Musica 2024”, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38ª edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie location della regione e interagisce anche con Festival ed Eventi locali.

Il concerto, voluto dall’ Associazione Amici del Santuario per la storica Festa del SS. Ecce Homo che si celebra ogni sette anni e per la quale tornano in Calabria emigrati da ogni parte del mondo, ha trascinato tutti in un contagioso clima di allegria collettiva, compreso i frati del Convento. Guidati dal Padre Superiore Francesco Bramuglia, i frati del SS. Ecce Homo sono saliti sul palco a sorpresa sulle note di Sotto Casa, improvvisando balli e coreografie che hanno mandato in visibilio il numerosissimo pubblico. Un siparietto diventato virale in poche ore su social e YouTube, sullo stile della più note colleghe suore del musical Sister Act.

In oltre due ore di un live musicalmente prezioso, grazie ai tanti successi di una discografia ricchissima e ai bravissimi musicisti della Calabria Orchestra, Gazzè ha sfoderato simpatia e perle da ballare e cantare tutti in coro. A fine concerto, con il garbo e la gentilezza che lo contraddistinguono, ha fatto il giro delle transenne per regalare selfie, foto ed autografi. Una serata magica e indimenticabile anche per i rappresentanti delle Associazioni di migranti, soprattutto dalla Svizzera, dove c’è una seconda Mesoraca, che prima del concerto hanno voluto portare il loro saluto insieme a padre Francesco.

Il progetto “Musicae Loci”

“Musicae Loci”, il progetto live musicale e culturale che ha unito le sue note con le orchestre popolari e le tradizioni locali, ieri sera ha mostrato tutta la sua possente forza di coinvolgimento e divertimento, sottolineata dall’affiatamento con gli splendidi musicisti della Calabria Orchestra diretti da uno scatenato Checco Pallone, ore suonatore di tamburelli, chitarra portoghese e mandola: Moussa Ndao, voce, djambe, taman e ngoni, Angelo Pisani, fiati etnici, Alberto La Neve sax, Piero Gallina violino e lira calabrese, Luigi Pugliese violino e lira calabrese, Paolo Presta fisarmonica e organetto, Massimo Garritano chitarre, Iacopo Schiavo chitarra classica e oud, Alessandro Lombardi chitarre, Carlo Cimino e Emanuele Gallo basso, Emy Vaccari tamburello e danza, Francesco Montebello batteria e percussioni, Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco voci e cori.

“Musicae Loci, prodotto da OTR live in collaborazione con CalabriaSona di Giuseppe Marasco – ha affermato Ruggero Pegna – è un autentico show musicale, un vero spettacolo che esalta la dimensione live, guidato da uno degli artisti più geniali della migliore musica d’autore italiana, diverse volte premiato nel mio Festival”.

I prossimi eventi di Fatti di Musica 2024

Fatti di Musica 2024 proseguirà domani, 15 agosto, con Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo per “Montalto Summer” dell’Amministrazione Comunale; il 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, tutti ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).

Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 – Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.

