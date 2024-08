A Martone successo per il Baccalà in Piazzetta: boom di prenotazioni per le due serate

StrettoWeb

L’evento Baccalà in Piazzetta sta riscuotendo, nella locride e nell’intera provincia reggina, un enorme riscontro e un vero e proprio boom di richieste. Continua infatti in queste ore il lavoro dei volontari tra allestimento della scenografia per le vie di Martone ma soprattutto, fase ancora più delicata, per la preparazione del baccalà, vero protagonista delle due serate.

Gli organizzatori lavorano alacremente per definire gli ultimi dettagli e per accogliere il maggior numero di prenotazioni, ben oltre le 100 a serata inizialmente previste. Un interesse sicuramente suscitato dal ricco menu che vedrà la possibilità di degustare: “Pitteje cu baccalà”, frittelle di baccalà; baccalà con patate silane e pomodori di stagione; polpette di filetti di baccalà; trancio di baccalà fritto accompagnato da una saporita peperonata; fagioli con baccalà e olio evo; melanzane con cuore di baccalà.

Dalle 21 in poi, sia il 6 che 7 agosto, sarà possibile poi ritirare il proprio piatto e cenare in uno dei tanti angoli del paese, reso ancorà più particolare dai tanti volontari, tra panorama mozzafiato, dediche a Rino Gaetano, proverbi calabresi, musica itinerante e soprattutto, come detto, il profumo della cucina che darà vita alle ricette a base di baccalà.

Un legame indissolubile tra enogastronomia e territorio, alla riscoperta delle tradizioni e con l’intento di valorizzare il patrimonio locale e di creare, anche attraverso le eccellenze culinarie, un’attrattiva costante verso Martone. Una vera e proficua sinergia tra Amministrazione, Pro Loco e volontari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.