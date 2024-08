“Il mare di Soverato come la Senna”: il depuratore, la denuncia del Comitato e i rischi per la salute

StrettoWeb

“Il mare di Soverato come la Senna. La notizia girata come un tam tam sui social locali, che riferisce di gravi anomalie strutturali del depuratore consortile a servizio dei comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene, non riceve ad ora alcuna smentita da parte degli amministratori locali e non vede, purtroppo, neanche una presa di posizione ufficiale che tuteli la cittadinanza e le numerose presenze non residenti che si bagnano nelle acque del Soveratese, con misure di divieto di balneazione. Soverato, si sa, è Bandiera Blu…e la stagione balneare non può essere rovinata da notizie come questa”. Comincia così la nota del Comitato pro-Orto Botanico Santicelli sul depuratore di Soverato.

“L’impianto di cui sopra è, pare, sotto sequestro penale: sono stati rilevati “livelli altissimi del parametro di escherichia coli” (cosi si legge nelle notizie girate). Allora, facciamo un passo indietro. Cosa è l’Escherechia coli? Basta cercare in rete per leggere che si tratta di un batterio che si trova normalmente nella flora batterica del nostro intestino e in quello di animali a sangue caldo. Alcuni ceppi di questo batterio possono causare patologie più o meno gravi. Si trasmette con acqua e cibo contaminato (da presenza di feci per dirla con parole semplici). Si può trovare in quantità elevate in mare perché legata all’esistenza di scarichi diretti di fognature non depurate oppure mal depurati o mal disinfettati. Cosa causa? Dolori addominali, diarrea, nausea e vomito, febbre, ma, a seconda della tipologia batterica e della localizzazione in alcuni organi, può causare infezioni alle vie urinarie e nei quadri più severe polmoniti, e meningiti”.

“E’ dunque chiaramente un rischio per la salute. Dovrebbero essere prese misure di tutela per la salute pubblica. Misure chiare che richiamino alla responsabilità delle nostre amministrazioni. I membri del Comitato Pro-Orto Botanico Santicelli sono preoccupati dalla situazione e chiedono all’amministrazione comunale di dare un segnale chiaro per rassicurare la cittadinanza o, al contrario, per prendere misure di tutela fintanto che il depuratore non sia messo in dissequestro e sia comunicato ufficialmente il rientro dei valori di Escherechia coli nei paramenti come da norme di legge”, si chiude la nota.

