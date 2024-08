Mare inquinato a Catania, il Sindaco fa chiarezza “per evitare ingiustificati allarmismi”

StrettoWeb

“Facciamo un po’ di chiarezza per evitare ingiustificati allarmismi sullo sbocco dei torrenti Arci e Forcile. Come regola di natura, tutti i corsi d’acqua devono sversare a mare (o nei laghi). La presenza di due lidi alla foce dell’Arci ha indotto negli ultimi il Tribunale a disporre lo sbarramento, nonostante le obiezioni dell’Autorità di Bacino, per evitare che una diga provochi il riflusso delle acque verso la Zona Industriale. La soluzione di mediazione è consistita nella realizzazione di un argine a altezza ridotta, che permetta il passaggio dell’acqua nel caso di aumento della portata dovuta alle piogge”. Così sui social il Sindaco di Catania Enrico Trantino ci tiene a fare chiarezza in merito alla vicenda emersa nelle ultime ore, come precisato da lui stesso di seguito.

“Da aggiungere che il canale è sottoposto a continui monitoraggi dall’Università e da altri laboratori, che ci tranquillizzano sulla mancanza di condizioni di allarme e ci permettono di tenere i corsi d’acqua in continua osservazione. Naturalmente, per effetto di una prolungata siccità, il letto del torrente accumula escrementi di animali e altre sostanze che possono consentire il rilascio di sostanze che, in occasione di fenomeni meteorici più consistenti, finiscono in mare aumentando la carica batterica. Per questa ragione, ieri abbiamo disposto il divieto di balneazione nella fascia di cinquanta metri dalla foce dell’Arci e del Forcile”.

“Come immaginavamo, dai riscontri odierni le analisi hanno dimostrato essere cessata la condizione di attenzione e abbiamo potuto rimuovere il divieto. Esso rimane in corrispondenza del Lido Nettuno, ove sfocia il Forcile, per una situazione un po’ più complessa che riguarda quello stabilimento, che richiede una straordinaria attività di manutenzione che il Demanio ci ha comunicato spettare al Comune. Probabilmente anche lì saremo in grado di revocare il divieto da lunedì. Da inizio stagione più persone hanno segnalato lo sversamento dell’Arci a mare, quasi fosse un fatto preoccupante. A meno che qualcuno non creda e dimostri che le analisi compiute dagli organi competenti siano false, non allarmiamoci inutilmente”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.