Marco Laface sarà ancora un calciatore del Bocale ADMO

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che il calciatore Marco Laface vestirà la maglia biancorossa anche nella stagione 2024/2025! Dopo aver esordito in prima squadra nel penultimo turno di Eccellenza contro il ReggioRavagnese, per il 2007 Laface inizia in maniera ufficiale il suo percorso tra i compagni più grandi. Per lui 45′ in campo lo scorso 21 aprile a Croce Valanidi, con tanto di assist per il momentaneo 2-2 di Barnofsky che vale come promettente biglietto da visita per la nuova stagione. Con le maglie dell’Under 17 e dell’Under 19 ha messo più volte la propria firma sul tabellino dei marcatori: nel torneo Elite con l’Under 17 è stato il secondo calciatore più prolifico tra i biancorossi con ben 16 reti, 10 delle quali nel solo girone di ritorno a testimoniare una crescita esponenziale alla distanza per lui. Con l’Under 19 sono arrivati tanti assist e 2 reti, per un totale stagionale di 18 marcature.

Mancino spaventosamente efficace, esplosivo in progressione, sfuggente e tecnicamente in progressivo miglioramento, Laface è un’ottimo esterno offensivo, perfetto in un tridente: schierato a destra riesce con estrema facilità ad accentrarsi e calciare con il suo piede; collocato a sinistra offre la possibilità di tagliare le difese, cercare la linea di fondo, trovare compagni in mezzo oppure tentare la soluzione personale. Non disdegna il sacrificio, tanto da essere stato impiegato talvolta anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2.

Partito dall’Under 15, al suo quinto anno a Bocale è arrivato a cimentarsi a pieno titolo con i più grandi: “Sono molto felice per questo traguardo personale, aver raggiunto la prima squadra dopo una lunga trafila nel settore giovanile è una grande emozione. Il mister mi ha preso in considerazione per la costruzione della rosa e darò il meglio di me stesso, essere stato chiamato direttamente da lui è una dimostrazione di grande fiducia nei miei confronti, farò di tutto per non deluderlo.”

Laface ha potuto solo avere un assaggio di quel che è l’Eccellenza attraverso i 45′ giocati a Croce Valanidi lo scorso aprile, un debutto che comunque non si dimentica facilmente: “È stata un’esperienza molto bella, ho potuto affrontare calciatori di altissimo livello e sono riuscito a fornire anche l’assist per il pareggio a Barnofsky. I compagni mi hanno dato fiducia e mi hanno permesso di esprimermi senza pressioni, come meglio potevo.”

In questi ultimi due anni Laface ha partecipato con il Bocale al campionato Elite dell’Under 17, una sorta di Eccellenza per la categoria Allievi, vista la presenza di molte squadre partecipanti al massimo campionato regionale. Per lui e per i compagni è stato un biennio di grandi gioie ma anche di delusioni, di splendidi risultati e di sconfitte decisive che hanno lasciato l’amaro in bocca. “Era un campionato di altissimo livello – ha affermato Laface -, il più importante tra i tornei giovanili in Calabria. In questi anni a Bocale ho vissuto alti e bassi come è normale che accada, con l’Under 15 ho avuto momenti difficili, ma alla fine grazie all’aiuto dei mister e della società, sono riuscito sempre a riprendermi e indossare ancora questa maglia mi rende felice. Sono arrivato in prima squadra e ora cambia tutto, compagni e avversari saranno molto forti e se prima davo il 100%, ora non sarà sufficiente, dovrò arrivare al 150%. Più avversari e compagni sono forti e più si può migliorare, con la massima umiltà si va avanti ma sempre con grande sicurezza, per me sarà una grande chance per crescere ancora seguendo i consigli del mister e dei compagni. Darò il meglio di me stesso per il bene del Bocale.”

A Marco, il Bocale Calcio ADMO augura una stagione di crescita, progressi e grandi soddisfazioni personali e con la squadra!

