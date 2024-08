Manovra: Meloni, ‘non aboliremo assegno unico, diffidate da ricostruzioni fantasiose’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “No, il Governo Meloni non abolirà l?assegno unico nella prossima legge di bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un’Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra”. Così la premier Giorgia Meloni, in un post su X che accompagna un video che la ritrae con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. (segue)

