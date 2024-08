Manovra, Foti, ‘su assegno unico fake news, famiglie sempre centro priorità’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Al contrario di quanto annunciato da certa solita stampa faziosa, il governo Meloni ha sempre messo le famiglie al centro delle proprie priorità, con un aumento significativo dello stanziamento per l’assegno unico. Le richieste dell’Unione Europea di modificare i criteri di accesso pongono sfide importanti, ma respingiamo con fermezza l’allarmismo infondato che sfocia – come accaduto oggi – in vere e proprie fake news. Il centrodestra guidato da Fratelli continuerà a lavorare per proteggere gli interessi delle famiglie italiane”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

