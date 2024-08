StrettoWeb

Porticello (Palermo), 19 ago.(Adnkronos) – Una giovane donna, superstite del naufragio avvenuto all’alba di oggi a Porticello (Palermo) ha appena lasciato gli uffici della Guardia costiera di Porticello per salire su una ambulanza ed essere trasferita in ospedale. La donna, vestita tutta di nero, è visibilmente sotto choc. Non ha voluto parlare con i giornalisti presenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.