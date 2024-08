Maltempo: naufragio nel palermitano, comandante Sir Robert ‘Veliero affondato subito’**

StrettoWeb

Porticello (Palermo), 19 ago. (Adnkronos) – “Prima il veliero si è inclinato su un lato e in pochi minuti la barca è affondata, e’ successo tutto in pochissimo tempo”. A dirlo è stato il comandante dell’imbarcazione Sir Robert, il primo a soccorrere i passeggeri e l’equipaggio della barca a vela Bayesan colata a picco in rada davanti al porto di Porticello. La barca a vela, battente bandiera olandese, si trovava proprio vicino al veliero naufragato. Sono stati loro a mettere in salvo i 15 sopravvissuti. L’allarme è scattato poco prima delle cinque di questa mattina. Il comandante è arrivato sulla terraferma con il suo tender e adesso è tornato sulla sua imbarcazione.

