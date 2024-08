Maltempo in Calabria: alluvione lampo a Lungro, allertata la Protezione Civile | VIDEO

StrettoWeb

Pomeriggio di maltempo in Calabria. Un’alluvione lampo ha creato notevole paura a Lungro, ridente cittadina in provincia di Cosenza. Un fiume di acqua e fango si è riversato per le strade del paese, come si evince dal video a corredo dell’articolo. Massima prudenza “Si invita la cittadinanza ad osservare la massima prudenza, è in corso una intensa ondata di maltempo che sta causando disagi importanti. È stata immediatamente allertata la Protezione Civile e inviata la Polizia Locale per presidiare le zone più soggette a disagio. Si invitano i cittadini, inoltre, a segnalare, eventuali disagi e/o danni causati dal maltempo”, è quanto c’è scritto sulla pagina social del comune di Lungro.

Verifica dei danni

Con ordinanza 27/2024 è stata disposta la chiusura di Via S.Elia, Via Brego e Via Cattedrale per traffico pedonale e carrabile. Inoltre, con stessa ordinanza sono già partiti i primi interventi di messa in sicurezza e sgombero delle strade dai detriti. Infine, coadiuvati dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, si procederà al controllo e verifica di eventuali danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.