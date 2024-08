Mafia: Gasparri, ‘porteremo Pignatone in commissione antimafia’**

StrettoWeb

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – ?E’ davvero sorprendente che il Dottor Pignatone non abbia ancora avvertito la necessità di sospendersi dalla delicata funzione di Presidente del Tribunale del Vaticano. L’indagine che lo riguarda investe vicende delicatissime e ci riporta a momenti drammatici della vita italiana. In queste ore, interviste di suoi colleghi dell’epoca aggiungono altri particolari inquietanti, riproponendo vicende relative a Pignatone e alla sua famiglia che non sono state mai approfondite. Chissà perché. Lo abbiamo visto impegnato, dopo il suo pensionamento, in una funzione delicata in Vaticano. Ma ci chiediamo come possa continuare a svolgere quella funzione. Come è stato ricordato da alcuni ex magistrati, esponenti politici e della pubblica amministrazione per molto meno hanno interrotto le loro attività o hanno sospeso le loro funzioni. Ovviamente le autorità del Vaticano faranno autonomamente le loro valutazioni, ma dovrebbe essere Pignatone a compiere un gesto di responsabilità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri

“Per adesso l’abbiamo visto in quel contesto impegnato a valutare vicende molto complesse e delicate. Come può farlo, alla luce delle pesantissime accuse che lo riguardano? Come può fare il Presidente di un Tribunale, un ex magistrato della Repubblica italiana che davanti a dei suoi colleghi magistrati non risponde invece di dare spiegazioni sulle gravi accuse di favoreggiamento ad ambienti mafiosi che gli vengono rivolte? Porteremo rapidamente in Commissione Antimafia la vicenda Pignatone. Perché si risale all’indagine mafia-appalti, alla sua parziale archiviazione, alle responsabilità che riguardano molti magistrati e anche persone che oggi siedono in Parlamento. E che non potranno eludere i fatti di cui sono stati, insieme a Pignatone e ad altri, protagonisti in un momento tragico della vita della Repubblica. Lo dobbiamo a Falcone e Borsellino. La verità non va cercata in convegni in cui si straparla, va verificata nelle sedi istituzionali competenti. E noi lo faremo?, conclude.

