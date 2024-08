Mafia: Fontana, ‘Libero Grassi simbolo coraggio, suo messaggio di costante esempio’

StrettoWeb

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Libero Grassi ha saputo dire no alla mafia, ha testimoniato con massima fermezza l’opposizione al racket delle estorsioni. Il 29 agosto 1991 è stato barbaramente assassinato per aver difeso la libertà e l’onestà. Ai suoi figli, e a tutti i familiari, oggi rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Grassi è stato e sarà sempre un simbolo di coraggio, di alto senso etico, di integrità, ha combattuto per la piena dignità della sana imprenditoria. Il suo messaggio è di costante esempio, per le attuali e per le future generazioni”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

