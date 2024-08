M5s: Conte, ‘al via processo costituente rivoluzionario, parola a iscritti e simpatizzanti’

StrettoWeb

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Si è concluso il Consiglio nazionale, si avvierà il processo costituente e sarà rivoluzionario. Mai una forza politica, un partito, si è messo in discussione in questo modo, coraggiosamente”. Lo ha detto Giuseppe Conte a margine del Consiglio nazionale del M5s.

“Daremo la parola a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti per elaborare nuove soluzioni e nuovi obiettivi strategici cui il Movimento si dedicherà negli anni a venire -ha spiegato l’ex premier-. Sarà una grande partecipazione, democrazia partecipativa, saranno gli iscritti e i simpatizzanti a fare proposte e dare soluzioni e le porteremo nella Assemblea finale”.

“Confidiamo di contrastare il segno dell’astensionismo che cresce sempre di più”, ha sottolineato tra l’altro Conte.

