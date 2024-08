M5S: Casaleggio, ‘Conte ha collezionato insuccessi, nei 5 Stelle conta solo potere’

StrettoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Non ho mai pensato che Conte fosse l’uomo giusto per il Movimento 5 stelle”. Così Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, a La Stampa. “Ha collezionato un insuccesso dopo l’altro, dando la colpa prima a Luigi Di Maio, poi a Beppe Grillo. Adesso le scusanti sono finite. Il Movimento non ha più un obiettivo. È rimasta solo la gestione del potere, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne”, sottolinea.

Perché il Movimento non intercetta più il consenso degli elettori? “I pilastri sono venuti meno, penso alla battaglia contro il finanziamento pubblico ai partiti, nel 2013 rinunciammo a 42 milioni di euro”. Come dovrebbe evolvere il Movimento? “Penso sia necessario avere un obiettivo che vada oltre la sopravvivenza, oggi questo obiettivo non esiste, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne per far contento qualcuno. Ma non è mai stato questo l’obiettivo del Movimento 5 stelle che abbiamo creato”. Lo considera un esperimento politico fallito? “Se è rimasta solo la gestione del potere non è più utile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.