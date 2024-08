L’Italvolley femminile vince l’Oro alle Olimpiadi, Giusi Princi celebra il trionfo: “il successo è il volto di un paese multietnico e plurale”

StrettoWeb

“È con immenso orgoglio che celebriamo oggi il trionfo della nostra nazionale italiana di volley femminile, simbolo di unità e forza di un’Italia inclusiva, dove l’unico colore che conta è il nostro tricolore che si innalza sul gradino più alto del podio olimpico di Parigi. Questo straordinario e storico successo è il risultato di unione, forza e coesione di una squadra multietnica. E’ la più vera dimostrazione che, quando ci uniamo senza pregiudizi, possiamo raggiungere grandi traguardi”. Così Giusi Princi, Eurodeputata FI -PPE, commenta il successo dell’Italvolley femminile alle Olimpiadi.

“Come neo membro della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento Europeo, mi impegnerò a lottare per difendere i diritti di tutte le donne, combattendo ogni forma di pregiudizio e discriminazione. Il successo delle nostre atlete ci ricorda che l’Italia è forte quando valorizza la diversità e promuove l’uguaglianza”.

“Questo risultato rappresenta infatti non solo una vittoria sportiva, ma anche un potente messaggio sociale: lo sport può e deve essere un veicolo di inclusione e parità, come la scuola una palestra di integrazione e un volano di diritti per tutti. Continuerò a lavorare affinché ogni donna, indipendentemente dalla sua provenienza, possa avere le stesse opportunità e possa esprimere al meglio il proprio potenziale per un Paese, per una Regione, la mia Calabria, che dovranno sempre di più fare del pluralismo la propria ricchezza”.

