Liguria: Toti, ‘Orlando sbilancia coalizione a sinistra e poi troppi ‘gerundi’ alla Regione…’

StrettoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ”Come vedo la candidatura di Orlando? Intanto, due gerundi in Liguria, abbia già avuto Burlando, ora Orlando… Io penso che sia una candidatura che va nel senso opposto alla Liguria che abbiamo costruito. E’ chiaramente un candidato di sinistra e quella sarà una coalizione sbilanciata a sinistra. Quindi, credo ci sia ampio spazio a destra e credo ci siano anche molte perplessità per gli elettori di Iv e Calenda per unirisi a chi fa le manifestazioni di piazza”. Lo ha detto l’ex governatore Giovanni Toti parlando fuori al Senato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.