Lega: Vannacci, ‘Bersani? A chi dovrei chiedere scusa se non ho offeso nessuno?’

Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Dobbiamo essere ragionevoli, io non ho mai avuto sete di vendetta. Rispetto e promuovo la libertà di pensiero e opinione, guai se qualcuno ce la venisse a portare via come hanno cercare di fare nel mio caso. Se Bersani si volesse scusare non avrei alcun problema a fare un passo indietro”. Lo ha detto Roberto Vannacci, ospite dei caffè della Versiliana, parlando della questione giudiziaria con Pierluigi Bersani.

“Ho aspettato 90 giorni per la querela, mi aspettavo, non le scuse, ma un colpo di telefono per dire, beviamoci un caffè insieme. Tutto questo non è avvenuto -ha proseguito l’europarlamentare della Lega-. Nonostante tutto mi sono sentito di offrire una via di uscita, scuse e un versamento anche di un solo euro per i militari o i poliziotti vittime del dovere. Ma Bersani pensa di essere nella ragione, è tornato sulla circostanza che io avrei offeso e dovrei chiedere scusa agli ebrei. Ma non li ho mai citati. Anche le femministe, sono stato critico ma mai offensivo. E gli anormali? Ma io sono il primo a definirmi un anormale, chi avrei offeso?”.

