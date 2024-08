StrettoWeb

Lecce, 15 ago. (Adnkronos) – Esplosione nella notte in una casa vacanze nel comune di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Tre persone sono rimaste ustionate e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causare l’esplosione è stata una bombola di Gpl.

