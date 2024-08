A Lazzaro la serata di solidarietà dal titolo “La disabilità in piazza”

StrettoWeb

Martedì 6 agosto 2024, presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro a Lazzaro (RC), l’Associazione ODV InHoltre organizza la diciottesima Serata di solidarietà dal titolo “La disabilità in piazza”. L’obiettivo di InHoltre è quello di dimostrare che “la disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo”. Come per gli anni precedenti, il testimonial della serata sarà una persona che, nonostante la propria disabilità, si è particolarmente distinta in campo sportivo o artistico. Quest’anno i testimonial della serata saranno i ragazzi di InHoltre, che si esibiranno con un’attività teatrale tratta dal progetto “InHarte”. Il progetto, iniziato a gennaio, si è concluso a giugno con una rappresentazione dal titolo ”Giorni invisibili”.

L’opera è stata ideata, curata e diretta da Vincenzo Mercurio, attore e regista teatrale e coordinatore di diversi progetti sociali e culturali, aiutato per questa realizzazione da due educatori di InHoltre che da anni operano nel campo della disabilità.

Il numeroso pubblico presente ha tributato un lunghissimo applauso per ringraziare i ragazzi per la bella e commovente interpretazione. Nel corso della serata del 6 agosto sarà allestita una mostra fotografica con le immagini relative ai progetti e alle iniziative realizzate durante l’anno. Il progetto “Incontro” ha lo scopo di riconoscere e valorizzare le risorse e le potenzialità di ciascuna persona e di promuovere l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di laboratori con attività manipolative, ludiche, musicali e di danza. Il progetto, iniziato a gennaio 2006, viene realizzato il sabato pomeriggio da ottobre a giugno con il fondamentale aiuto di 13 volontari. Il progetto “InHarte” è un progetto interamente finanziato da InHoltre e coinvolge i ragazzi con attività teatrali.

Per il progetto “Il Samaritano”, InHoltre si è dotata di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità e anziani in carrozzina. Il servizio prevede l’accompagnamento di persone con difficoltà di deambulazione verso i centri riabilitativi per le rispettive terapie, l’accompagnamento per visite mediche specialistiche, ospedaliere, analisi cliniche, il trasporto dei ragazzi di InHoltre dalla propria residenza alla sede dei progetti “Incontro” e “InHarte”. Il progetto coinvolge 14 volontari, principalmente della terza età, che a turno accompagnano gli utenti durante gli spostamenti. Accompagnare le persone con disabilità nei vari spostamenti quotidiani non vuol dire solo rispondere ad una richiesta di trasporto materiale, ma soprattutto corrispondere al bisogno più latente di compagnia e condivisione, perché quella contro la solitudine e l’esclusione sociale sia una battaglia vinta.

La Serata di Solidarietà è la festa di InHoltre, è un modo per far conoscere, a quante più persone possibili, il mondo della disabilità, visto con una luce diversa rispetto agli stereotipi tradizionali. Battersi per l’inclusività e la diversità è ancora di estrema importanza per creare una società giusta ed equa per tutti. Il ricavato della serata consentirà di finanziare i progetti dell’associazione e di realizzare nuove iniziative. Durante la serata sarà allestita una pesca di beneficenza denominata “Pesca della mamma di InHoltre” e uno stand per la degustazione di specialità tipiche calabresi. Si potrà gustare il “Panino sociale di InHoltre” con salsiccia arrostita e patatine fritte ed anche quest’anno avremo il “Panino sociale di InHoltre senza glutine” con salsiccia arrostita e patatine.

Sarà presente la ASD Polisportiva Futura calcio a 5 con i suoi tesserati. Il logo dell’Associazione ODV InHoltre sarà presente sulla maglia da gara, nella prossima stagione, della ASD Polisportiva Futura calcio a 5.

La serata sarà allietata dall’esibizione del gruppo Etnofolk SONU ANTICU.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.