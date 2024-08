Lazzaro, Polisportiva Futura presente alla serata di solidarietà “La disabilità in piazza”

StrettoWeb

Il 6 agosto 2024 scorso, presso il Piazzale delle Medaglie d’Oro a Lazzaro (RC), l’Associazione ODV InHoltre ha organizzato la diciottesima Serata di solidarietà dal titolo “La disabilità in piazza”. L’obiettivo di InHoltre è quello di dimostrare che “la disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo”. Presente all’interno della kermesse una ricca delegazione della Polisportiva Futura, massima espressione del Calcio a 5 dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, pronta per il prossimo campionato di A2 Elite, la seconda serie assoluta nazionale.

Nino Mallamaci, in una piazza gremita, ha presentato i calcettisti e ringraziato InHoltre per la nobile attività svolta nel comune ed anche fuori dallo stesso. Lo stesso ha annunciato che il logo dell’Associazione ODV InHoltre sarà presente sulla maglia da gara, nella prossima stagione, ringraziando l’associazione ed il suo Presidente Pasquale Irto per il meraviglioso impegno profuso.

