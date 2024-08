Lavoro: Conte, ‘3 morti al giorno, Meloni e Calderone battano un colpo’

StrettoWeb

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Ieri altri 2 morti sul lavoro. Due operai: uno di 24 anni in provincia di Nuoro e un altro, di 68 anni, a Scafati (Salerno). Siamo a quasi 3 morti al giorno nei primi sei mesi del 2024, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. E’ quanto scrive sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“Di fronte a questa strage quotidiana – prosegue l’ex premier – le scelte del Governo ci preoccupano molto: le aziende verranno avvertite giorni prima delle ispezioni; alle imprese in regola non verranno più fatti controlli per 12 mesi; le violazioni commesse, sanzionate fino a 5mila euro, saranno risolte con una diffida da regolarizzare entro venti giorni; una patente a crediti basata su una autocertificazione che, per come è stata fatta, non serve a nulla. Chi paga per tutto questo? I lavoratori e le imprese oneste, che subiscono la concorrenza sleale di chi agisce illecitamente”.

“Al Governo continuiamo a chiedere di cambiare marcia e proponiamo: introduzione del reato di omicidio sul lavoro; istituzione di una Procura nazionale del lavoro; estensione del Durc di congruità al settore agricolo; introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole. Presidente Meloni, ministra Calderone: battete un colpo. Basta morire di lavoro”, conclude Conte.

