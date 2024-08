La strage di Bellocampo di Sicilia del 1949

StrettoWeb

“Nel 75° anniversario della strage di Bellolampo” è il titolo della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà“. Nel corso della giornata di studi, organizzata dal sodalizio reggino, saranno oggetto di analisi diverse cifre, relative agli eventi che si svolsero nella cittadina belga. Il nuovo incontro, predisposto dal sodalizio culturale organizzatore, ha registrato la presenza, in qualità di relatore, di Gianni Aiello, Presidente del sodalizio organizzatore.

Correva l’anno 1949 quando il 19 agosto, alle 18, la banda di Salvatore Giuliano assaltò con bombe a mano e raffiche di mitra la caserma di Bellolampo. I carabinieri in servizio respinsero l’assalto e lanciarono l’allarme.

Subito partirono da Palermo i rinforzi a bordo di camionette. Giunti a Bellolampo effettuarono il rastrellamento dell’area in condizioni difficili sia per l’aspra orografia del terreno sia per l’orario notturno. Visto l’esito negativo, verso le 21 si avviarono per far rientro nelle proprie caserme. Ma intorno alle 21:30, a Passo di Rigano, l’ultimo autocarro della colonna fu investito in pieno dalla deflagrazione di una mina tirata da un filo.

La bomba investì il mezzo, con a bordo 18 carabinieri, di una colonna composta da 5 autocarri pesanti e da due autoblindo che trasportavano complessivamente 60 unità del “XII battaglione mobile carabinieri” di Palermo. La caserma in argomento venne assaltata, nel pomeriggio, da cinquanta soggetti incappucciati appartenenti alla banda di Salvatore Giuliano.

In realtà, secondo le ricostruzioni, quello fu un atto dimostrativo, in quanto si voleva far convergere in quell’area un maggior numero di forze dell’ordine. Cosa che avvenne in serata, quando sul posto giunse un autocolonna formata da 5 autocarri pesanti e da due autoblindo che trasportavano complessivamente 60 Carabinieri del XII Battaglione Mobile di Palermo. L’ultimo autocarro della colonna fu investito in pieno dalla deflagrazione di una mina tirata da un filo. La deflagrazione investì il mezzo e causò il ferimento di 11 feriti e la morte di sette carabinieri, tra i quali due calabresi.

I resti straziati dei corpi dei sette Carabinieri vennero ritrovati nel raggio di un centinaio di metri. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”). La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da lunedì 19 agosto.

