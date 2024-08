Ius Scholae, Versace, Castorina e Burrone depositano mozione: “tantissimi stranieri a Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Il gruppo consiliare R.E.D. ha depositato questa mattina all’attenzione del Sindaco e del Consiglio Comunale la mozione a sostegno dell’introduzione dello ius scholae”. Questo l’annuncio dei Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare R.E.D Filippo Burrone, Capogruppo, Carmelo Versace Vice Sindaco della Città Metropolitana ed Antonino Castorina. “Il nostro ruolo – spiegano i Consiglieri del Gruppo R.E.D. – sarà quello di stimolare un dibattito pubblico e nazionale che veda l’amministrazione comunale di Giuseppe Falcomatà alla guida di un percorso su un tema cruciale che riguarda la vita di migliaia di bambini e attorno al quale la società appare ancora una volta più avanti di chi governa”.

“Sono tantissimi gli studenti con cittadinanza straniera solo nella nostra città, una realtà ampia, che richiama alla necessità di riconoscere diritti e uguaglianza a chi ha già un legame forte e duraturo con il territorio. Il nostro obiettivo – aggiungono i consiglieri R.E.D. – è quello di portare la voce di Reggio Calabria forte e coesa su un tema così importante così come stanno già facendo anche altre amministrazioni comunali in tutta Italia. Per questi motivi – concludono i consiglieri comunali R.E.D – nei prossimi giorni proveremo a condividere il testo con le forze politiche che rappresentano la maggioranza consiliare e nell’auspicio che le nostre idee possano essere portate in sede di Anci e nelle varie amministrazioni che compongono l’area Metropolitana di Reggio Calabra”

