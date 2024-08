Italia-Libia: P.Chigi, arriva I paziente oncologico per cure, Meloni ‘orgogliosa di accordo’

StrettoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Arriverà oggi a Roma, accompagnato dalla madre, il primo dei trentasei bambini libici affetti da gravi patologie oncologiche che saranno trasferiti in Italia per ricevere cure d’urgenza. Il bambino ha una grave leucemia e necessità di un trapianto immediato di midollo osseo. Ne dà notizia Palazzo Chigi in una nota. L’iniziativa umanitaria, seguito dell’intesa raggiunta il 7 maggio scorso in Libia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Maresciallo Khalifa Haftar, prevede la collaborazione tra il ministero della Salute italiano, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e le competenti Autorità di Bengasi. Tutte le Istituzioni coinvolte dall’intesa stanno lavorando per accelerare l?arrivo in Italia degli altri piccoli pazienti e poter assicurare loro, nel minor tempo possibile, tutte le cure di cui necessitano.

“Sono orgogliosa di questo accordo – ha commentato la premier – , che conferma la grande sensibilità e attenzione del Governo italiano nei confronti delle persone più fragili e della capacità della nostra Nazione di saper dialogare con tutti e costruire ponti di collaborazione e aiuto reciproco”.

