Istituzione Provincia di Corigliano Rossano, lettera aperta del Comitato Jonia-MagnaGraecia

“Egregie Rappresentanze Istituzionali, abbiamo appreso dalla stampa la volontà di istituire una Commissione Consiliare per l’istituzione della Provincia di Corigliano Rossano. Come gruppo Jonia-MagnaGraecia, accogliamo con piacere questa decisione, riconoscendo in essa una chiara volontà politica di procedere verso un necessario principio di decentramento amministrativo”. Comincia così la lettera aperta del Comitato Jonia-MagnaGraecia rivolta al Presidente del Consiglio comunale Rosellina Madeo, al Consigliere comunale Leonardo Trento, al Sindaco Flavio Stasi.

“Il nostro Comitato, attivo dall’agosto del 2019, lavora in questa direzione, promuovendo una proposta territorialmente ampia che coinvolge le due aree joniche di Crotone e Corigliano-Rossano attraverso la ridefinizione dell’attuale perimetro territoriale del Crotonese con la creazione di una nuova Provincia lungo l’Arco Jonico sibarita e crotoniate con doppio Capoluogo (Corigliano-Rossano /Crotone)”.

“Tale proposta abbraccia un bacino di popolazione di circa 410.000 abitanti e rappresenta la definizione di un ambito omogeneo e ottimale, inquadrato nei parametri richiesti dalla normativa in materia. La sua realizzazione, altresì, a saldo zero per lo Stato, permetterebbe al contesto jonico di posizionarsi con pari dignità politica rispetto ai tre Capoluoghi storici della Regione”.

“Attese le indisponibilità governative verso la istituzione di nuovi Enti, soprattutto se non suffragati dalle disposizioni in materia previste dalla Legge 56/14 (Delrio), ma considerata l’importanza del tema, restiamo a disposizione per ogni utile confronto e per eventuali iniziative congiunte volte alla sensibilizzazione della Cittadinanza. In quest’ottica, Vi chiediamo, cortesemente, di fornirci maggiori dettagli sulla proposta di provincia di Corigliano Rossano, delucidandoci su alcuni quesiti di seguito esposti”.

Quali Comuni farebbero parte dell’ipotizzato Ente intermedio? Quale l’ampiezza demografica complessiva e l’estensione territoriale dell’ambito? Quali i principi di omogeneità economica fra i territori ricadenti nella nuova area?

Le richieste informazioni ci permetteranno di valutare al meglio la situazione e di coordinare eventuali azioni future”.

