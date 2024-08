Incontriamoci Sempre si complimenta con Marco Mauro, che torna sul palco del Kaulonia Tarantella Festival

StrettoWeb

Dopo il recente successo ottenuto con conduzione della Finale Interregionale Sud del “Sanremo Rock and Trend Festival”, si riaprono, per il noto presentatore reggino Marco Mauro, le porte del Kaulonia Tarantella Festival, giunto alla sua XXVI Edizione. Un ritorno, il suo, sul quel prestigioso palco già calcato brillantemente nel 2016. “Ho accolto con grande entusiasmo” dichiara Mauro “il compito che il Direttore Artistico Mimmo Cavallaro, che ringrazio, ha voluto assegnarmi per quello che è considerato, dopo Melpignano, il festival di musica popolare più importante del Sud Italia”. L’evento va a coronare, per il conduttore, una stagione estiva da incorniciare, viste le sue numerose collaborazioni con tanti eventi di prestigio e con, all’orizzonte, un Settembre già pregno di impegni artistici e professionali.

“La presenza sul palco, come presentatore, del nostro vicepresidente” dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre “sottolinea quanto forte sia il legame tra la nostra Associazione e gli eventi culturali sotto tutte le sue forme, in particolare con il Kaulonia Tarantella Festival, vero e prezioso scrigno della tradizione musicale della nostra Regione, al quale avevamo già dimostrato il nostro sostegno auspicando sin da subito una particolare attenzione da parte delle Istituzioni. Siamo sicuri che gli artisti coinvolti sapranno mantenere viva la tradizione di questa kermesse, che si preannuncia già interessantissima con un programma che vede protagonisti, tra gli altri, il maestro Enzo Avitabile, Serena Brancale, i Gipsy King di Pablo Reyes e, naturalmente, Mimmo Cavallaro, senza dimenticare il convegno del giornalista e scrittore Pino Aprile. già Premio Simpatia della Calabria, sulla Musica Meridionale dalla Tarantella al Jazz”.

“La vera magia del KTF” conclude Mauro “è rappresentata dallo spirito dell’intero Borgo, che dal 21 al 24 agosto sarà teatro, oltre che del grande spettacolo serale di Piazza Mese, di convegni, corsi, approfondimenti e di musica al ritmo di fisarmonica e tamburello fino all’alba. Mi aspetto di rivedere la stessa folla festante e piena di voglia di musica che ogni anno riempie le strade di Caulonia”.

