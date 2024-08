Incendio in hotel ad Amantea, turisti in fuga dai balconi: salvataggi in corso | LIVE

StrettoWeb

Intervento per incendio Hotel Marechiaro nel comune di Amantea frazione Campora San Giovanni. Sul posto inviate squadra del distaccamento di Paola con supporto di Autobotte ed Autoscala e squadra del Distaccamento di Lamezia Terme. Gli ospiti della struttura hanno trovato rifugio dalle fiamme e dal fumo uscendo sui balconi. Sul posto sono presenti oltre ai vigili del fuoco, alcuni mezzi privati con cestello elevatore con i quali si sta cercando di evacuare l’hotel. Al momento non sono stati segnalati danni a persone.

Sono state 98 le persone evacuate

Situazione oramai sotto controllo. Sono state 98 le persone evacuate di cui una trentina affidate al personale sanitario del Suem118 per controlli ma nessuna situazione di gravità. Due sole persone in codice verde trasferite presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. La struttura ricettiva in via precauzionale è da considerarsi inagibile. Tutti gli ospiti verranno alloggiate nelle strutture alberghiere vicine.

