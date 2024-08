Incendio in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, il Dap: “maschere disponibili in istituto”

StrettoWeb

Con riferimento a notizie di stampa relative a un incendio sviluppatosi ieri sera nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria informa che, contrariamente a quanto riportato nella nota di un sindacato di Polizia Penitenziaria, presso l’istituto messinese risultano regolarmente in dotazione dieci maschere antigas, tutte disponibili nel reparto.

D’altronde a seguito dei sempre più ricorrenti episodi di incendi verificatisi in occasione di proteste da parte della popolazione detenuta, quello delle dotazioni di maschere protettive è un tema ricorrente nelle riunioni e nelle interlocuzioni del Dipartimento con provveditori regionali e direttori d’istituto.

In questo senso i vertici del Dap sono più volte intervenuti con specifiche disposizioni e richiedendo l’introduzione nei corsi per i nuovi agenti di Polizia Penitenziaria di uno specifico addestramento in proposito, ottenendo precisi riscontri sulla presenza e la disponibilità delle maschere nei reparti. Sui medesimi temi – conclude la nota del Dap – tali riunioni e interlocuzioni sono state estese anche alle Organizzazioni sindacali del Corpo.

