Il Comune di Vibo avvia il confronto con gli Ordini professionali

L’assessore all’Urbanistica e vicesindaco del Comune di Vibo Valentia, Loredana Pilegi, ha voluto incontrare nella casa comunale i rappresentanti degli Ordini professionali della provincia di Vibo Valentia per avviare un rapporto di collaborazione che veda nel confronto tra l’ente e il territorio la costante dei prossimi cinque anni di amministrazione cittadina. Tutti gli Ordini hanno risposto all’invito. Attorno ad un tavolo erano infatti presenti: Pasquale Romano Mazza, presidente dell’Ordine degli ingegneri; Fabio Foti, presidente dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; Carlo Artusa, per l’Ordine geologi della Calabria (delegato dal presidente Giulio Iovine); Giuseppe Preiti, presidente del Collegio geometri e geometri laureati.

L’assessore Pilegi ha aperto l’incontro portando i saluti del sindaco Enzo Romeo, e tratteggiando quelle che saranno le progettualità che l’ente intende dispiegare sul territorio, sottolineando come sia fondamentale, per una buona amministrazione, il costante dialogo e la collaborazione di tutte le forze sane, ed in particolare, nell’ambito dell’urbanistica e della pianificazione e sviluppo della città, il rapporto con gli Ordini professionali, che più e meglio di altri hanno la visione e le competenze per affiancare il grande lavoro che il Comune vuole condurre su questo fronte.

Sul piano generale, si è concordato che il punto da cui partire deve essere rappresentato da una visione globale di città, dalla quale poi far discendere le singole politiche di intervento. Quanto alle materie trattate, sono state molteplici: dal piano spiaggia alla viabilità, dal centro storico allo sviluppo armonico delle periferie. Tanti temi dai quali è emersa la comune volontà di fare rete, per avviare un processo di rilancio urbanistico, e quindi sociale, ormai divenuto imprescindibile.

Da parte dei rappresentanti delle professioni vibonesi, in conclusione, sono stati espressi sentiti ringraziamenti per l’iniziativa dell’assessore, la cui volontà di incontrarli proprio all’inizio del mandato è stata salutata come una sincera disponibilità all’ascolto. Da parte dell’assessore, infine, l’impegno a riaggiornarsi non appena verranno affrontati, in maniera analitica, tutti gli argomenti posti sul tavolo della discussione.

