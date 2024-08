Guasto idrico a Croce Valanidi, problema risolto: Presidente del Comitato ringrazia Sorical

StrettoWeb

“Un guasto ad una elettropompa avvenuto nella notte tra il 20 e il 21agosto ha lasciato tutta la frazione di Croce Valanidi completamente a secco d’acqua, zona comunque già in sofferenza e colpita dalla crisi idrica degli ultimi mesi. Vorrei fare dei ringraziamenti ufficiali, sia personali ma soprattutto da parte dei cittadini di Croce Valanidi, per la gestione immediata di intervento, l’efficienza, la professionalità della So.Ri.Cal nelle persone del Geometra Francesco Berna e dei ragazzi Paolo, Gianluca, Pietro e Pasquale sempre presenti, umanamente e professionalmente, nel territorio, con le autobotti in aiuto alle famiglie”.

“Mi sono permessa di fare questi ringraziamenti perché, al di là delle lamentele, critiche e opinioni che ognuno si fa o si è fatto sulla questione della carenza e dell’emergenza idrica c’è comunque un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti e non si può non vedere e il comitato di Croce Valanidi, per primo, ne prende atto e vuole fare un plauso alla So.Ri.Cal per l’ impegno e l’attenzione che ha questa società, subentrata solo da pochi mesi nel gestire il settore idrico”.

Così in una nota Stefania Foti, Presidente del Comitato Croce Valanidi-Oliveto, cha ha inteso ringraziare per il lavoro svolto dalla Sorical in questi due giorni – nella frazione a sud di Reggio Calabria – in seguito al guasto a una elettropompa. La nuova pompa è stata sostituita e messa in funzione, risolvendo il problema nel quartiere, e nel frattempo le autobotti hanno rifornito le cisterne delle abitazioni in zona.

