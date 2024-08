Grotteria, i cittadini chiedono interventi urgenti per la pulizia del Torrente Pirgo

StrettoWeb

Un gruppo di cittadini di Grotteria hanno inviato una lettera aperta al responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Grotteria, al Presidente della Regione Calabria, al Signor Prefetto di Reggio Calabria, al Dipartimento di Protezione Civile di Reggio Calabria, alla città Metropolitana di Reggio Calabria, al dipartimento territorio e tutela dell’ambiente-Regione Calabria, ai Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, al consorzio di bonifica alto Ionio-Reggino, all’ARPACAL dipartimento di Reggio Calabria e al sindaco di Grotteria chiedendo un intervento di pulizia del Torrente Pirgo a Grotteria. Ecco il testo integrale della lettera:

“1. Che l’alveo e le sponde del Torrente Pirgo che si snoda nei pressi dell’abitato delle Frazioni Pirgo e

Dragoni inferiori nel Comune di Grotteria: si presenta ricoperto di vegetazione spontanea infestante che in caso di precipitazioni eccezionali, potrebbe ostacolare il normale deflusso delle acque meteoriche e contribuire all’ostruzioni di luci provocando degli sbarramenti e quindi esondazioni, allagamenti di terreni adiacenti, smottamenti e possibili danni a persone e/o cose, con possibile grave pregiudizio degli edifici adibiti a private abitazioni;

2. Che l’attuale stato di intasamento dell’alveo torrentizio, a causa del fasciame della folta vegetazione è aggravato anche dalla presenza di materiale di risulta di varia natura;

3. Che occorre procedere al decespugliamento e taglio della vegetazione invadente, con controllo di eventuali scarichi fognari abusivi, la biotriturazione del materiale vegetale, la sistemazione e la pulizia dell’alveo al fine di agevolare il naturale ruscellamento delle acque meteoriche;

4. Che pertanto il suddetto Torrente Pirgo necessita di un imminente messa in sicurezza, e non procrastinabile, onde evitare dei rischi idrogeologici gravi attraverso la realizzazione del letto e degli argini

per il contenimento delle acque.

Si chiede agli enti in indirizzo di voler prevedere un urgente ed idoneo intervento di bonifica e pulizia dell’alveo torrentizio, al fine di garantire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza, e prevenire potenziali pericoli e rischi di esondazione”.

“Il Torrente Pirgo attraversa tutto il centro abitato della contrada e ad oggi si trova completamente invaso da sterpaglie,rifiuti di varia nature così da impedire il normale defrusso delle acque piovane. Tra l’altro il torrente si trova privo di qualsiasi argine di contenimento così da provocare una continua erosione dei terreni limitrofi. Vorremmo anche aggiungere che il torrente costeggia la strada principale e le case così da creare un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini. Siccome viviamo in una Regione dove il rischio di dissesto idrogeologico e altissimo gli Enti dovrebbero dare risposte immediate difronte a situazioni del genere come pulire il letto del fiume e mettere in sicurezza strade e case con la costruzione degli argini ci contenimento”, concludono i cittadini di Grotteria.

