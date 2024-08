Grave lutto a Messina: morto geologo 44enne

StrettoWeb

“Un grave lutto ha colpito il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana: ci ha lasciati il nostro collega Marco Oriti, 44 anni, funzionario geologo in servizio presso la sede Territoriale di Messina, ed ex volontario di PC. Una scomparsa improvvisa quanto inaspettata che ci ha scosso profondamente: Marco Oriti è stato assunto presso il DRPC Sicilia da meno di tre anni, un tempo sufficiente per apprezzarne le capacità professionali e le doti umane. Alla famiglia di Marco Oriti giungano le più sentite condoglianze del Dirigente Generale Salvo Cocina, a nome di tutto il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Regionale Siciliana. I funerali si svolgeranno oggi nella Chiesa Madre di Alcara Li Fusi, alle ore 17:30”. E’ quanto si legge sul profilo facebook della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

