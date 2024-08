Governo: Weber lascia P.Chigi, un’ora e 40 minuti con Meloni

StrettoWeb

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – E’ durato un’ora e quaranta minuti l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Ppe Manfred Weber e la premier Giorgia Meloni. Weber ha lasciato la sede del governo in auto, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. Prima di raggiungere la presidente del Consiglio, il numero uno dei popolari ha incontrato il ministro per le Politiche Ue, la Coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto, candidato in pectore per l’Italia al ruolo di commissario europeo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.