Governo: Tajani, ‘vertice? Ne hanno parlato solo i giornali, mai annunciato’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Il vertice di maggioranza? “Ne hanno parlato solo i giornali. Non lo abbiamo mai annunciato. Non so se era un auspicio o un desiderio. Non era previsto. C’è tempo, ci vedremo al Cdm. Le priorità sono la riforma della giustizia, la situazione delle carceri in Italia e naturalmente la questione economica che va dal taglio del cuneo fiscale al sostegno per le piccole e medie imprese, dalla parte pensionistica per gli anziani alla decontribuzione per le madri”. Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando in conferenza stampa presso la sede del partito.

