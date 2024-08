Governo: Magi (+Eu), ‘Meloni insegue inchieste fantasma per restare a galla’

StrettoWeb

Roma, 20 ago (Adnkronos) – “Un debito pubblico vicino a 3mila miliardi di euro, le carceri sovraffollate esplodono, in Europa siamo isolati, tassisti e balneari sono l’emblema della resistenza alle più elementari riforme e Meloni e la sua maggioranza che fanno? Inseguono le inchieste fantasma rilanciate dai professionisti delle fake news di destra. Al vittimismo di questo governo non c?è mai fine. D?altronde è l?unico modo che hanno per restare a galla”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.