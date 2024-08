Governo: Bonetti (Az), ‘ Tajani sbaglia, errore Fi a traino Lega e Fdi’

StrettoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Oggi Forza Italia, nelle parole del suo segretario, conferma la propria posizione irremovibile di partito nella coalizione di destra. Mi dispiace. E penso sia un?occasione persa. In Europa Forza Italia è nel Partito popolare, che guida una coalizione di buon governo con liberali e socialisti. Sarebbe questa la forma di governo da auspicare anche per l?Italia. Forza Italia a dire il vero è già stata al governo con queste forze anche in Italia, col governo Draghi. Un peccato chiudersi nello schema a traino di Lega e Fratelli d’Italia perché tante battaglie che sono condivisibili con questi alleati non potranno realizzarsi, a partire dallo ius scholae”. Lo scrive sui social la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti.

“A questo punto però lo scenario è molto chiaro: delle forze politiche che si presentavano nello spazio centrale solo Azione sceglie di stare autenticamente nel centro – spiega -, di lavorare per allargare questo spazio e restituirgli l?agibilità necessaria perché una politica riformista, dialogante, di buon governo, moderatrice (come diceva De Gasperi) più che moderata, torni a guidare il nostro Paese. Da un lato Italia Viva sceglie infatti di associarsi definitivamente e strutturalmente nel campo largo a sinistra con i 5stelle, dall?altro oggi Forza Italia ribadisce che rimarrà strutturalmente nella coalizione guidata dalle forze che sono alla sua opposizione in Europa, con Fratelli d?Italia e con la Lega di Salvini e Vannacci”.

“Noi continuiamo invece tenacemente il nostro compito, forse più difficile e di lungo periodo, ma l?unico che serve all?Italia e all?Italia in Europa”, conclude Bonetti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.