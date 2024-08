Giovanna Biancuzzo: “felice di rivestire questa maglia. Per me il Messina Volley è casa e famiglia”

StrettoWeb

Importante ritorno per il Messina Volley che ufficializza in attacco l’innesto della schiacciatrice Giovanna Biancuzzo. La forte banda (classe 2000) la scorsa stagione si è allontanata dal taraflex per motivi di lavoro, ma adesso è pronta a dare il suo contributo al progetto del presidente Mario Rizzo. Biancuzzo è cresciuta nel settore giovanile del team peloritano, conquistando il titolo di campione provinciale Under 18 nella stagione 2017-18. Inoltre già nel 2014-15 ha debuttato nel campionato di Serie D, per poi disputare quattro campionati di Serie C e due di B2.

“Per motivi di lavoro ho dovuto abbandonare per un anno – dichiara l’attaccante giallo-blu – però ho visto che mi mancavano le mie compagne e la squadra in generale e quindi ho deciso di ricominciare. Dal punto di vista personale, visto anche l’anno di stop, spero di mettermi dubito in forma per dare il massimo contributo alla squadra. Per quanto riguarda la squadra, considerando le riconferme e i nuovi innesti, speriamo di trovare il giusto equilibrio per fare un campionato di livello. Per quanto concerce mister Trimarchi, io sono stata allenata da lui durante le giovanili e mi aspetto un campionato ricco di soddisfazioni e di crescita, puntando in alto al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla squadra. Per me il Messina Volley è casa, famiglia e continuerò a rimanere qui fin quando giocherò”.

