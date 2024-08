Giappone: ambasciatori occidente non andranno a commemorazione Nagasaki

StrettoWeb

Tokyo, 7 ago. (Adnkronos) – L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, non rappresenterà il suo Paese, venerdì prossimo, alla cerimonia annuale in memoria della pace di Nagasaki, in occasione del 79esimo anniversario della bomba atomica sulla città giapponese, ma prenderà parte a una cerimonia a Tokyo. Lo scrive il Japan Times. La decisione, presa anche da altri Paesi occidentali, fra i quali l’Italia, segue quella dell’amministrazione della città che la scorsa settimana aveva deciso di non invitare l’ambasciatore israeliano Gilad Cohen all’evento al Peace Park sulla base di preoccupazioni per la sicurezza dopo che attivisti e gruppi di sopravvissuti alla bomba atomica avevano fatto pressione affinché non invitasse Israele.

Le ambasciate degli Stati Uniti e della Gran Bretagna hanno dichiarato che all’evento i loro paesi saranno rappresentati da diplomatici di rango inferiore. Secondo quanto riportato dai media, Australia, Italia, Canada e Unione Europea, che il mese scorso hanno firmato insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania una lettera congiunta indirizzata al sindaco di Nagasaki, seguiranno l’esempio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.