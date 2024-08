Gb: Starmer a riunione Cobra per risposta a disordini, ‘duro lavoro polizia’

StrettoWeb

Londra, 5 ago. (Adnkronos) – Il premier britannico Keir Starmer ha reso omaggio agli agenti di polizia impegnati nella lotta ai disordini nelle strade della Gran Bretagna durante la riunione di emergenza del Cobra di stamattina. Lo ha riferito il suo portavoce ufficiale, spiegando che “il primo ministro ha convocato la riunione del comitato Cobra per fare il punto sulla risposta ai disordini”

“Alla riunione del comitato – ha aggiunto il portavoce – hanno partecipato il primo ministro, il vice primo ministro, il ministro degli Interni, il ministro della Giustizia, il segretario del Dsit (Dipartimento per la scienza, l’innovazione e la tecnologia), il procuratore generale, il segretario capo e dirigenti della polizia, del servizio penitenziario, della Nca (National Crime Agency) e altri alti funzionari”.

“Il primo ministro ha reso omaggio al duro lavoro svolto dagli agenti di polizia la scorsa settimana e ha inviato i migliori auguri a coloro che sono rimasti feriti proteggendo le nostre strade – ha detto ancora il portavoce del governo – Ci sono stati centinaia di arresti e alcune persone sono già state incriminate, e la polizia continuerà ad aggiornare sui dettagli relativi ai progressi o agli arresti e alle incriminazioni. La polizia continua a dispiegare risorse aggiuntive in tutto il paese, in luoghi strategici ove necessario”.

